L’Argentine bat la France au bout d’une finale folle et gagne sa troisième Coupe du monde, la consécration de Messi

L’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 après sa victoire dans une finale complétement folle contre la France (3-3, 4-2 ap. tàb). L'Albiceleste décroche sa troisième étoile.



Les joueurs de Scaloni ont mené 2-0 puis 3-2 avant d'émerger finalement aux tirs au but (4-2). Coman et Tchouaméni ont échoué face à Martinez. Tous les Argentins ont marqué.



36 ans après Diego Maradona, Lionel Messi, auteur d'un doublé, mène l’Albiceleste au titre suprême. Le seul qui manquait à son palmarès. Kylian Mbappé a inscrit un triplé et termine meilleur buteur du Mondial. Mais il sera forcément déçu.