Le Standard Femina s’impose en prolongation face à Genk et remporte sa 9e Coupe de Belgique !

Le Standard Femina a remporté la 9e Coupe de Belgique de son histoire, jeudi soir, en s’imposant 3-0 face aux Genk Ladies. Présentes pour la cinquième fois consécutive en finale, les Rouches eu besoin des prolongations pour se défaire des Limbourgeoises.

Le Standard et Genk ont le plaisir de s’affronter dans un stade garni de 9.027 supporters – un record pour un match de football en Belgique entre deux équipes féminines – tous prêts à se faire entendre.

Transcendées par les nombreux supporters présents à Sclessin, les Rouches mettent énormément d’intensité dans les vingt premières minutes de la partie sans néanmoins parvenir à inquiéter la gardienne limbourgeoise.

Les débats s’équilibrent par la suite, avec deux équipes qui semblent quelque peu timorées par l’enjeu.

Il faut d’ailleurs attendre l’heure de jeu pour assister à un premier tir cadré côté genkois.

Dans le dernier quart d’heure, Laura Miller, jeune milieu de terrain de 21 ans, réveille tout le stade avec une frappe surprenante des 25 mètres. L’envoi de la Luxembourgeoise termine finalement sur la barre.

Alors que le Standard Femina et les Genk Ladies filent tout droit vers les prolongations, Noémie Gelders, numéro 10 liégeoise, se fait accrocher (trop) grossièrement dans le rectangle. C’est Maud Coutereels, la capitaine, qui prend ses responsabilités. La joueuse de 36 ans s’élance, tire… et voit le ballon stoppé par une héroïque Aukje Van Seijst (0-0, 90+7'!).

En prolongation, les deux équipes, fatiguées après avoir tout donné durant 90 minutes, font preuve d’imprécision. Le Standard semble légèrement au-dessus de son adversaire et va finalement prendre l’avantage très chanceusement grâce à une terrible erreur de la jeune Romy Camps, qui marque contre son camp (1-0, 98'). Inconsolable, la défenseuse sèche ses larmes avec son maillot.

Trois petites minutes plus tard, Zoë Van Eynde fait le break (2-0, 101') et en fin de prolongations, Aster Janssens met définitivement fin aux espoirs genkois (3-0, 115'). Le Standard Femina s’impose face à Genk, comme en 2018, et remporte la Coupe de Belgique pour la neuvième fois de son histoire !