Direct vidéo - F1 Qatar : Verstappen garde la tête au départ, accrochage entre les Mercedes

Max Verstappen a converti sa première balle de match samedi au Qatar pour s’offrir un troisième titre de champion du monde de F1. Mais la saison est loin d’être terminée et le Néerlandais voudra célébrer son sacre de la meilleure des manières ce dimanche.

En pole vendredi, le pilote Red Bull voudra signer la 49e victoire de sa carrière et une quatorzième en 2023. Le natif de Hasselt devra cependant se méfier des Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Mais aussi des McLaren, et notamment d’un Oscar Piastri particulièrement bien dans le coup puisque l’Australien s’est imposé lors de la course sprint. Les Ferrari et Fernando Alonso (Aston Martin) voudront également avoir leur mot à dire.

Alors le nouveau triple champion du monde montera-t-il sur la plus haute marche du podium pour célébrer ce troisième titre de rang historique ? Réponse ce dimanche dès 19h sur les médias de la RTBF.