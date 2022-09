Direct vidéo - F1 Monza : suivez les qualifications du GP d’Italie

La F1 prend ses quartiers en Europe pour la dernière fois de la saison et cela se passe du côté de Monza, en Italie. Et une semaine après le Grand-Prix des Pays-Bas, quelques questions se posent… Max Verstappen, pénalisé de cinq places sur la grille, parviendra-t-il à réaliser la passe de six GP d’affilée ? Que pourra espérer Hamilton, lui qui avait joué les premiers rôles à Zandvoort mais qui s’élancera en fond de grille à la suite d’une pénalité ? L’écurie Ferrari sera-t-elle capable de faire bonne figure à domicile ?

Notons qu'Esteban Ocon est pénalisé de 5 places, Sergio Pérez (Red Bull) de dix places, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Kevin Magnussen (Haas) de quinze. Quant à Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri), ils partiront en fond de grille.

La grille de départ sera définie cette après-midi à l’issue des qualifications. À suivre dès 16h sur Tipik et sur Auvio !