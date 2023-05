Direct vidéo - F1 Monaco : Verstappen garde la tête au départ

Le célèbre et mythique Grand Prix de Monaco, c’est ce dimanche ! Alors qui succédera à Sergio Pérez dans les rues de la Principauté ? Difficile de répondre à la question tant les qualifications ont été indécises.

En pole de justesse, Max Verstappen fait évidemment office de grandissime favori. Mais le double champion du monde devra se montrer impérial puisqu’il devance deux pilotes revanchards. Le premier ? Fernando Alonso. Au volant d’une Aston Martin très bien née, l’Espagnol court après son premier succès depuis 2013 et est déjà monté à quatre reprises sur le podium cette saison. Mais attention également à Charles Leclerc, qui voudra briller à domicile après avoir connu plusieurs désillusions sur le Rocher. Troisième en qualifications, le Monégasque a finalement été rétrogradé au sixième rang après avoir gêné Lando Norris et aura donc la tâche bien plus difficile.

Derrière, Pérez sera en mission remontée après avoir encastré sa Red Bull en Q1. Dernier sur la grille, le Mexicain voudra limiter les dégâts au championnat du monde, alors que son rival direct est en pole.

Alors qui inscrira son nom au palmarès du mythique Grand Prix ? Rendez-vous à 14h35 ce dimanche avant de vivre le départ de cette sixième manche de la saison en direct sur la Une.