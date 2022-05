F1 Monaco : première ligne 100% Ferrari grâce à Leclerc et Sainz après une fin de séance chaotique

Charles Leclerc signe la pole à Monaco pour la deuxième année consécutive. Le local s'élancera devant son coéquipier Carlos Sainz, réalisant ainsi une première ligne 100% Ferrari. Les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen complètent le top 4.

En Q1, aucune frayeur pour les principaux favoris qui passent la première étape sans trembler. En revanche, et pourtant souvent excellent dans l’exercice de la qualification, Pierre Gasly se fait surprendre en ne parvenant pas à atteindre la Q2. Derrière, pas de surprise avec les éliminations des deux Williams, l’Aston Martin de Lance Stroll et l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou. Une Q1 également marquée par une petite interruption suite à un drapeau rouge après que Yuki Tsunoda ne crève son pneu. Plus de peur que de mal cependant pour le pilote AlphaTauri qui rejoint la Q2.