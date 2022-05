Direct vidéo - F1 Monaco : Les voitures remontent en piste derrière la safety car

Le départ du Grand Prix de Monaco, prévu initialement à 15H, a été retardé de plus d'une heure à cause de la pluie battante qui tombait sur Monte-Carlo. Les voitures étaient en place sur la grille de départ quand la décision a été prise par la direction de course en raison des conditions météorologiques.

A l'issue de deux tours de formation entamés derrière la voiture de sécurité un quart d'heure après le départ initial de la course, les monoplaces sont rentrées dans les stands sous la pluie.

En pole pour la deuxième année consécutive, le régional de l’étape Charles Leclerc parviendra-t-il à vaincre le maléfice ? En trois participations au volant d’une F1, le pilote monégasque n’a tout simplement jamais franchi la ligne d’arrivée lors de sa course à domicile.

Après un abandon à Barcelone et avoir vu Max Verstappen lui prendre la première place au championnat du monde, le pilote Ferrari voudra remettre les pendules à l’heure à la maison.

Mais derrière, son coéquipier Carlos Sainz tentera d’aller décrocher la première victoire de sa carrière sans pour autant faire de folies. Nettement moins rapides que la Scuderia, les Red Bull parviendront-elles à créer la surprise en s’élançant de la deuxième ligne ? Christian Horner espérait même une petite apparition de la pluie pour venir redistribuer les cartes.

Dans un circuit où le pilote a davantage l’occasion de montrer ses qualités, il faudra également surveiller de près les vétérans Fernando Alonso et Sebastian Vettel, tous deux en Q3. Sans oublier les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui essaieront de réduire l’écart avec les écuries rivales.