Direct vidéo - F1 Miami : objectif doublé pour Ferrari, les Red Bull et Hamilton en embuscade

Le tout nouveau tracé de Miami a livré son premier verdict ce samedi : les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz s’élanceront devant les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez.

Si les dépassements s’annoncent compliqués sur ce nouveau circuit, gare à la moindre erreur qui peut s’avérer fatale tant les murs frôlent la piste. Après quatre drapeaux rouges lors des essais libres, l’apparition de la voiture de sécurité n’est pas à exclure ce dimanche !

Si la Scuderia et l’écurie autrichienne semblent au-dessus du lot, d’autres équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. Mercedes pourra-t-elle réduire l’écart avec ses deux principaux adversaires ? George Russell, le plus rapide vendredi mais décevant douzième en qualification et Lewis Hamilton, à une encourageante sixième place samedi, tenteront de redorer le blason des Flèches d’Argent après un début de saison compliqué. L’étonnant Valtteri Bottas pourra-t-il lutter pour un podium au volant de sa modeste Alfa Romeo après sa brillante cinquième place obtenue lors des qualifications ?

Pour connaitre le dénouement de ce tout premier Grand Prix de Miami, rendez-vous sur Tipik dès 21h pour Warm Up avant le départ prévu à 21h30.