Direct vidéo - F1 Italie : Sainz garde la tête au départ

Ce dimanche, place au mythique Grand Prix d'Italie ! En effet, le monde de la F1 pose ses valises à Monza, dans le temple de la vitesse, pour disputer l'ultime rendez-vous européen de la saison.

Un rendez-vous plus que particulier pour les milliers de Tifosi, venus encourager les pilotes Ferrari. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que les Rouges ont répondu présent ce samedi puisque Carlos Sainz s'est offert la pole devant Max Verstappen et Charles Leclerc.

La mission de la Scuderia est bien simple : s'offrir un premier succès cette saison, qui plus est à domicile, et priver le Néerlandais d'une dixième victoire consécutive, synonyme de record.

Alors qui aura le dernier mot en Lombardie ? Réponse dès 14h55 sur la Une pour le départ, avant de passer sur Tipik.