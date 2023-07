F1 Hongrie : Verstappen s’impose et offre une douzième victoire consécutive à Red Bull, un record

En pole pour la première fois depuis 2021, Hamilton se fait rapidement doubler par le natif de Hasselt. Pire, le septuple champion du monde voit les McLaren également passer devant. A noter l’excellent départ de Piastri, passé de la quatrième à la deuxième place dans les premiers mètres.

Cinquième sur la grille, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) manque complètement son envolée et se fait dépasser par plusieurs pilotes. Un départ d’autant plus catastrophique pour le Chinois qui touche ensuite Daniel Ricciardo. L’Australien, de retour en F1 et finalement treizième à l’arrivée, accroche lui-même Esteban Ocon et Pierre Gasly, provoquant l’abandon des deux Alpine.

Verstappen commence alors à creuser l’écart avant les changements de gommes. Un arrêt aux stands d’ailleurs complètement manqué par Ferrari, qui met près de dix secondes à changer les pneus de Charles Leclerc. Pire, le Monégasque écope ensuite de cinq secondes de pénalité après avoir roulé trop vite dans la voie des stands. Chez McLaren, Norris profite de la stratégie pour doubler son coéquipier juste après sa sortie des boxes pour s’emparer de la deuxième place.

Jamais inquiété, Verstappen s’impose pour la neuvième fois en onze courses cette saison et continue à creuser l’écart au championnat. Prochain objectif pour le Néerlandais avant la trêve estivale ? Notre Grand Prix national à Spa-Francorchamps, dès la semaine prochaine.