F1 Grande-Bretagne : 1er succès pour Sainz au terme d’un GP fou marqué par des bagarres à tous les étages et un crash violent

Ce GP de Grande-Bretagne a débuté par une énorme frayeur avec un crash ultra-violent qui a impliqué plusieurs voitures et dont le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a été la principale victime. Le drapeau rouge a immédiatement été brandi et il aura fallu une bonne vingtaine de minutes pour qu’on reçoive des nouvelles rassurantes de Zhou, finalement sain et sauf.