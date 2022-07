Direct vidéo - F1 Grande-Bretagne : Sainz garde sa 1ère place au restart, Zhou conscient après un énorme crash

Après avoir signé la première pole de sa carrière, Carlos Sainz (Ferrari) tentera de réaliser le week-end parfait en s’adjugeant également sa première victoire. Mais ce Grand Prix de Grande-Bretagne est loin d’être plié tant la concurrence s’annonce intense derrière l’Espagnol.

Intercalé entre les deux Ferrari, Max Verstappen tentera de prendre l’ascendant sur le Madrilène dès le départ et empocher une troisième victoire consécutive. En cas de succès, il pourrait encore plus étendre son avance au championnat sur son équipier Sergio Pérez et Charles Leclerc.

Mais tout peut arriver ce dimanche puisqu’il faudra également tenir à l’œil Lewis Hamilton et sa Mercedes revigorée, sans oublier Pérez ou encore Lando Norris, qui voudra briller à domicile au volant de sa McLaren.

Rendez-vous dès 15h30 sur Tipik pour suivre Warm Up avant de vivre le départ de la dixième manche de la saison sur le mythique circuit de Silverstone.