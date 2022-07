Direct vidéo - F1 France : en pole, Leclerc vise un deuxième succès consécutif

Place au douzième rendez-vous de la saison en France, sur le circuit du Castellet.

En pole pour la septième fois de la saison, Charles Leclerc accuse cependant un retard de 38 points sur son rival de toujours, Max Verstappen. Et si le pilote monégasque aura l’avantage au départ, il devra cependant gérer seul les attaques des Red Bull du champion du monde et Sergio Pérez, respectivement deuxième et troisième. Pénalisé, Carlos Sainz s’élancera en fond de grille et pourra difficilement aider son coéquipier comme il l’a fait en qualifications.

Derrière, les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell tenteront de jouer les trouble-fêtes en glanant un cinquième podium consécutif après un début de saison compliqué.

Rendez-vous dès 14h30 pour Warm Up avant de vivre le départ dans la foulée, en direct sur Tipik.