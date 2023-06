F1 Espagne : Verstappen s’offre la pole au terme d’une séance qualificative pleine de surprises

Largement favori, Max Verstappen s’offre la pole en Espagne, cadre de la septième manche de la saison. Le pilote Red Bull devance le local Carlos Sainz (Ferrari) et la surprenante McLaren de Lando Norris. Pierre Gasly (Alpine) et la Mercedes de Lewis Hamilton complètent le top 5. Une séance qui voit les éliminations surprises de Charles Leclerc (Ferrari) en Q1, et de Sergio Pérez (Red Bull) et la Mercedes de George Russell en Q2. Quant à Fernando Alonso, il se contente d’une neuvième place après avoir endommagé son Aston Martin en Q1.

Le début de la séance est chaotique, avec la pluie en invitée surprise, provoquant plusieurs sorties de piste. Alonso, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Nyck de Vries (AlphaTauri) à deux reprises ou encore la Williams d’Alexander Albon partent à la faute, provoquant un drapeau rouge à cause des graviers sur la piste.

La météo finit finalement par se calmer, provoquant l’assèchement de la piste et l’amélioration des chronos dans les dernières minutes. Si Pérez et Russell s’en sortent de justesse, Leclerc se fait piéger et est éliminé en Q1. Le Monégasque s’élancera 19e, aux côtés de Bottas, Kevin Magnussen (Haas) et les deux Williams.

La Q2 réserve également des surprises. Parti à la faute dans les dernières minutes, Pérez ne fait pas mieux qu’une onzième place, une semaine après son erreur en qualifications à Monaco. Le Mexicain s’élancera juste devant un décevant Russell, au volant d’une Mercedes endommagée après une touchette avec… son coéquipier Hamilton. Guanyu Zhou et les AlphaTauri sont les autres éliminés de la Q2.

Au-dessus du lot durant tout le week-end, le Néerlandais assure en Q3 et réalise la 24e pole de sa carrière.

Suite du programme ce dimanche avec une course à suivre dès 14h55 sur les médias de la RTBF.