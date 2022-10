Direct vidéo - F1 : Départ retardé à 15h05, Leclerc en pole, Verstappen peut-il aller chercher le titre en partant 8e ?

Charles Leclerc s’élancera en pole position du Grand Prix de Singapour, 17e rendez-vous de la saison de F1. Rendez-vous à 13h20 pour le Warm Up et la course.



Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat, partira en 8e position sur la grille. Le Néerlandais pourrait être sacré dès ce week-end mais il s’est un peu compliqué la tâche.



Outre Leclerc (Ferrari), Mad Max aura devant lui son équipier Sergio Perez, Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren) et Pierre Gasly (AlphaTauri). Autant d’adversaires à tenter de doubler pour se rapprocher d’un 13e succès cette saison, le 7e consécutif.