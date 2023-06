F1 Canada : Max Verstappen s’offre une 41e victoire et égale Ayrton Senna

Max Verstappen remporte le GP du Canada et signe un quatrième succès consécutif. Mieux, avec cette 41e victoire, il égale la légende Ayrton Senna et offre également un 100e succès à Red Bull. Le Néerlandais devance les champions du monde Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Tandis que les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz complètent le top 5, juste devant Sergio Pérez.

Au terme d’un excellent départ, Hamilton passe Alonso dans les premiers mètres mais ne parvient pas à inquiéter un Verstappen qui commence directement à creuser l’écart. Mais l’Espagnol ne se laisse pas faire et met directement la pression sur le septuple champion du monde.

Au douzième tour, George Russell (Mercedes) part à la faute en heurtant le mur, provoquant la sortie de la voiture de sécurité. Les trois premiers rentrent alors aux stands dans la foulée pour chausser des pneus durs. Quelques tours plus tard, le pilote Aston Martin reprend la deuxième place après une magnifique manœuvre.

Quant aux Rouges, ils profitent de la voiture de sécurité pour glaner le top 5, après un samedi difficile, en restant longtemps en piste avec des pneus médium. À une vingtaine de tours de la fin, Alonso rentre à nouveau et remet des durs, contrairement à Hamilton qui met des médiums. De son côté, Verstappen rentre dans la foulée pour chausser des médiums à son tour.

Jamais inquiété, le double champion du monde s’adjuge son sixième Grand Prix cette saison et visera un cinquième succès consécutif dans deux semaines en Autriche. Une course spéciale pour Red Bull, qui roulera à domicile et qui voudra continuer son sans-faute en gagnant un neuvième Grand Prix en autant de courses cette année.