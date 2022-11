Direct vidéo - F1 Brésil : voiture de sécurité après un accrochage entre Magnussen et Ricciardo, Russell aux commandes

Plus que deux rendez-vous avant la fin de la saison ! Et le grand cirque de la F1 pose ses valises sur le mythique tracé d’Interlagos au Brésil lors d’un week-end marqué par le retour de la course sprint.

Une course sprint remportée par George Russell devant la Ferrari de Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Mais après un changement de moteur, l’Espagnol doit purger une pénalité et s’élancera septième, ce qui offrira une première ligne 100% Mercedes. Derrière et après une course sprint mouvementée, Max Verstappen fera son nécessaire pour ne pas permettre aux Flèches d’Argent de remporter leur premier succès de la saison.

Rendez-vous donc dès 18h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix dans la foulée. Une course qui s'annonce passionnante, comme souvent sur le tracé brésilien.