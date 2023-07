F1 Belgique : Verstappen s’adjuge le Shootout et s’élancera en tête de la course sprint

Retardé à cause de la pluie, le Shootout a rendu son verdict ce samedi puisque Max Verstappen réalise le meilleur temps. Le pilote Red Bull s’élancera donc en tête de la course sprint juste devant la McLaren d’Oscar Piastri et les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc.

Sur une piste de plus en plus sèche, les Haas, les Alfa Romeo et l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda se font piéger et ne parviennent pas à accrocher le top 15.

Le drapeau rouge est ensuite déployé en fin de Q2 après une sortie de piste de Lance Stroll. Le pilote Aston Martin entraîne avec lui son coéquipier Fernando Alonso, qui n’a pas eu le temps d’effectuer un tour rapide. Les Williams et l’AlphaTauri de Daniel Ricciardo sont les autres éliminés de ce deuxième exercice.

En Q3, Hamilton réalise le meilleur premier relais, devant Verstappen et Lando Norris. Si Pierre Gasly passe tout proche de la pole en réalisant un superbe temps sur une piste de plus en plus sèche, le pilote Alpine voit finalement Verstappen et quatre autres pilotes passer devant dans les toutes dernières secondes.

Rendez-vous dès 16h05 sur la Une pour vivre notre émission spéciale en direct de Spa-Francorchamps, avant le départ de la troisième course sprint de la saison.