F1 Belgique : Sainz premier sur la grille à Spa-Francorchamps, Verstappen et Leclerc en queue de peloton

Le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, le quatorzième épisode de la saison 2022 de Formule 1. Après les trois premières séances libres, place ce samedi à l’exercice de la qualification.

La séance a été retardée, ce qui n’a pas perturbé le leader du team Red Bull. Max Verstappen a réalisé le meilleur chrono, de six dixièmes, face à Carlos Sainz (Ferrari). On retrouve ensuite Sergio Perez, sur l'autre Red Bull, et Charles Leclerc, sur la deuxième Ferrari. Les deux Alpine (Esteban Ocon et Fernando Alonso) devancent les deux Mercedes (Lewis Hamilton et George Russell).

Au vu des pénalités infligées, sept pilotes, dont Verstappen et Leclerc, partiront du fond de la grille.

Après treize courses cette saison, c'est le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull, 258 points) qui trône en tête du classement des pilotes, avec 80 points d'avance sur le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari, 178). Suivent ensuite le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull, 173), le Britannique Georges Russell (158, Mercedes), l'Espagnol Carlos Sainz (156, Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (146, Mercedes).

Le départ du Grand Prix de Belgique sera donné dimanche après-midi, à 15H00.