Direct vidéo - F1 Belgique : qui va décrocher la pole position à Spa-Francorchamps ?

La Formule 1 est de retour ce week-end à Spa-Francorchamps, cadre de la treizième manche de la saison. Et pour la troisième fois en 2023, le format sprint fait son grand retour après l'Azerbaïdjan et l’Autriche.

Place donc à la séance qualificative dès ce vendredi. Une séance classique qui déterminera la grille de départ pour la course de dimanche. Tandis que le samedi est placé sous le signe du sprint avec le shootout et la course sprint.

Logiquement, Max Verstappen fait office de grandissime favori, mais le Néerlandais devra se méfier de plusieurs écuries derrière et d’une météo qui s’annonce capricieuse, comme souvent à Spa-Francorchamps. Il a écopé d'une pénalité de cinq positions sur la grille de départ. Qui s’offrira la pole sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps ? Réponse dès 16h45 ce vendredi...