Direct vidéo - F1 Bahreïn : Verstappen et Alonso favoris pour la première pole de la saison ?

104 jours après le dernier Grand Prix de la saison passée, la Formule 1 fait son grand retour à Bahreïn. Au programme de ce samedi ? La première séance de qualifications de l’année.

Double champion du monde en titre, Max Verstappen et Red Bull semblent à nouveau être dans le coup pour jouer les premiers rôles cette saison. Mais attention à Ferrari et à un Charles Leclerc revanchard. Un peu plus loin, les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell voudront jouer les trouble-fêtes. À surveiller également ? Un Fernando Alonso plus motivé que jamais au volant d’une Aston Martin qui semble être bien née.

Rendez-vous donc dès ce samedi à 15h55 sur les médias de la RTBF pour suivre une première séance de qualifications qui s’annonce aussi indécise que passionnante.