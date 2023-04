Direct vidéo - F1 Azerbaïdjan : Verstappen favori pour la pole

La Formule 1 pose ses valises en Azerbaïdjan pour la quatrième manche de la saison. Un week-end au format particulier puisqu’il voit le retour de la course sprint.

Et la FIA a décidé de quelque peu bousculer les habitudes des fans de F1 en modifiant les règles de ces week-ends spéciaux. Habituellement dédié aux essais libres, le vendredi aura désormais son lot d’importance puisqu’il déterminera la grille de départ pour la course de dimanche. La suite du programme ? Une qualification pour la course sprint prévue à 10h30 ce samedi avant le départ qui sera donné à 15h30. Quant à la course, elle est estimée ce dimanche à 13h.

Max Verstappen et compagnie devront donc rapidement s’habituer aux rues de Bakou lors d’une séance qualificative à suivre ce vendredi dès 15h sur les médias de la RTBF.