Direct vidéo - F1 Azerbaïdjan : qui décrochera la pole dans les rues de Bakou ?

Le circuit de Bakou accueille la 8e manche du championnat du monde de Formule 1. Les qualifications se tiennent ce samedi à partir de 16 heures et elles sont à suivre en direct vidéo sur la RTBF.



Vainqueur de trois des quatre dernières courses, Max Verstappen (Red Bull) débarque en Azerbaïdjan avec le statut de solide leader. Mais ce tracé ne lui a jamais vraiment réussi (trois abandons et au mieux 4e).



Charles Leclerc (Ferrari), auteur de 5 des 7 poles cette saison, tentera de confirmer sa supériorité dans l’exercice. Il essayera surtout de la convertir en victoires, ce qu’il n’a plus fait depuis l’Australie en avril.



Le tracé azéri, dessiné dans les rues de la capitale, a sacré cinq pilotes différents en cinq éditions. Sergio Perez, lauréat à Monaco, est le tenant du titre. Le Mexicain de l’écurie Red Bull est décidément à l’aise sur les circuits urbains.