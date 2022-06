F1 Azerbaïdjan : Verstappen et Pérez offrent le doublé à Red Bull, zéro pointé pour Ferrari après les abandons de Leclerc et Sainz

Max Verstappen est le grand gagnant du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Néerlandais devance son coéquipier Sergio Pérez et la Mercedes de George Russell. Lewis Hamilton (Mercedes) et Pierre Gasly (AlphaTauri) complètent le top 5. En pole, Charles Leclerc est contraint d’abandonner après un souci moteur de sa Ferrari.

Les Red Bull en profitent alors pour s’emparer des deux premières places. Verstappen dépasse ensuite Pérez, qui n’affiche pas beaucoup de résistance au moment de voir son coéquipier prendre la tête de la course. Le vainqueur du Grand Prix de Monaco rentre à son tour aux stands. Un arrêt également manqué puisqu’il tarde plus de cinq secondes au moment de mettre ses gommes dures. Aucun souci en revanche pour le Néerlandais qui réalise un arrêt parfait quelques minutes plus tard.

Mais le tournant du Grand Prix a lieu au vingtième tour et l’abandon de Charles Leclerc après un souci moteur de sa Ferrari. Leader du Grand Prix, le Monégasque voulait stopper l’hémorragie après quatre victoires consécutives de l’écurie autrichienne… malgré quatre poles consécutives du pilote Ferrari. Quelques tours plus tard, Kevin Magnussen (Haas) abandonne à son tour après un énième souci moteur des Rouges ce week-end.

Red Bull se charge ensuite de bien gérer la fin de course et réaliser son troisième doublé de la saison. Verstappen s’impose lui pour la cinquième fois de la saison et garde la tête du championnat du monde devant Pérez et Leclerc.