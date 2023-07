F1 Autriche : Max Verstappen remporte le Shootout et s’élancera en tête de la course sprint

Week-end particulier en Formule 1 avec le retour de la course sprint pour la deuxième fois de la saison après Bakou.

Ce samedi midi, en Autriche, neuvième manche de la saison, se déroulait le "Sprint Shootout", la course qualificative pour la course sprint. Et comme la veille, lors des qualifications pour le Grand Prix, c’est Max Verstappen qui s’est montré le plus rapide sur le tracé humide d’Österreichring. Le Néerlandais, leader incontesté du championnat du monde des pilotes, s’élancera devant son coéquipier Sergio Pérez et Lando Norris. Nico Hülkenberg et Carlos Sainz complètent le top 5.

On a assisté à une première séance qualificative mouvementée avec l’élimination précoce de Lewis Hamilton, auteur, seulement, du 18e chrono. Brillant deuxième vendredi, derrière Verstappen, Charles Leclerc a failli imiter le pilote britannique mais s’est qualifié de justesse (15e), tandis que son coéquipier Carlos Sainz, resté dans les stands un long moment à cause d’un problème avec le système de freinage électronique, n’a eu besoin que d’un essai pour signer le meilleur temps.

Ce n’était décidément pas le jour de Mercedes, puisque George Russell, bloqué dans les stands, n’a pu reprendre la piste en Q2. Les pilotes de l’écurie allemande s’élanceront donc en 15e et 18e positions lors de la course sprint. Autre élimination à signaler, celle de Pierre Gasly (12e).

En Q3, Verstappen a montré qu’il était le plus fort avec un solide chrono de 1 : 04.440. On notera les très belles performances de Norris, 3e, et d’Hülkenberg (Haas), 4e avec sa Haas. De son côté, Leclerc a paru en difficulté tout au long de la course qualificative. Il s’élancera depuis la 6e place.

Rendez-vous désormais à 16h25 sur Tipik pour la course sprint qui offrira des points aux huit premiers.