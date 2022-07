Direct vidéo - F1 Autriche : Leclerc dépasse Verstappen à la mi-course

On pourrait croire qu’il est sur une autre planète. Solide leader du championnat, Max Verstappen a réalisé la pole vendredi avant de "facilement" remporter la course sprint du samedi.

Mais le plus dur reste à faire ce dimanche. Le Néerlandais part juste devant les Ferrari mais tant Charles Leclerc que Carlos Sainz ont montré que les Rouges sont au niveau ce week-end. La Scuderia veut absolument réduire l’écart au classement avec l’écurie autrichienne, alors qu’on approche de la mi-saison.

Derrière, George Russell et Sergio Pérez auront l’étiquette des outsiders, sans oublier un Lewis Hamilton de plus en plus en confiance au volant de sa Mercedes, malgré son accident vendredi.

Rendez-vous dès 14h30 ce dimanche pour suivre Warm Up avant de vivre le départ en direct sur Tipik.