Direct vidéo - F1 Australie : Leclerc contient Verstappen, Sainz finit dans le bac

RTBF.be/sport vous propos de suivre la 3e manche du championnat du monde de Formule 1 ce dimanche, avec le Grand Prix d'Australie. Ce samedi, c'est Charles Leclerc qui a arraché la pole devant Max Verstappen.

La deuxième ligne de la 3e manche de la saison sera partagée par le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 3e, et le Britannique Lando Norris (McLaren).

Leclerc, 24 ans, a signé la 11e pole position de sa carrière, la deuxième de la saison après celle conquise à Bahreïn. Le Monégasque mène le championnat avec 45 points, 8 de plus que Sainz et 20 de plus que Verstappen.

Rendez-vous dès 6h30 pour suivre Warm up en direct vidéo et dès 7h pour la course.