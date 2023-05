Direct vidéo, Europa League : AS Roma - Bayer Leverkusen, Bove ouvre le score (1-0)

L’AS Roma reçoit le Bayer Leverkusen en demi-finale aller de l’Europa League, ce jeudi à 21h. Sur la pelouse du Stadio Olimpico, les deux équipes auront la pression. A la peine en championnat, elles voient en cette campagne européenne une belle opportunité de sauver leur saison. Ce match sera à suivre en exclusivité sur Auvio dès 20H50.



Les 'Giallorossi' de José Mourinho sont encore en course pour un doublé inédit, après avoir remporté la première édition de la Conference League la saison passée.



Intraitables en Europe, les Romains connaissent plus de difficulté sur la scène nationale, où ils pointent en septième position, hors des places européennes, et restent sur quatre matchs sans victoire.



Bourreau de l’Union Saint-Gilloise en quarts de finale, le Bayer Leverkusen rêve d’une deuxième victoire finale après celle en 1988. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Bayer a redressé la barre après un début de saison difficile. Mais avec un point sur six en championnat, Leverkusen, 6e de la Bundesliga, n’a pas préparé au mieux ce rendez-vous européen.