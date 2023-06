Un festival offensif un peu fou mais pas de but : pour leur entrée en lice à l’Euro Espoirs, la Belgique et les Pays-Bas se quittent dos à dos

Opposés ce mercredi soir pour entamer leur Euro Espoirs, la Belgique et les Pays-Bas ne sont jamais parvenus à se départager au terme d’un match pourtant complètement fou (0-0).En fait, il y aura quasiment tout eu dans cette rencontre : du suspense, des actions dangereuses, des arrêts de grande classe, un poteau, une transversale… mais pas de but. Drôle d’épilogue à cette rencontre qui aurait sans doute mérité un vainqueur.

Qui ? Les plus fervents supporters néerlandais diront sans doute que leurs Oranje auraient dû l’emporter. Logique, les Néerlandais ont surdominé le début de rencontre. Plus costauds, plus volontaires, plus incisifs. Plus puissants dans l’entrejeu, aussi.

Mais le but n’est jamais tombé. La faute à la malchance sur ce poteau de Taylor. La faute, aussi, à un immense Koni De Winter, impérial dans son placement et dans toutes ses interventions. Comme lors de cette phase au quart d’heure, quand le jeune défenseur s’est interposé, heroïquement, à deux reprises sur la même action.

Lentement mais sûrement, les Diablotins sont, eux, entrés dans leur rencontre. A partir de la demi-heure, ils ont même sorti la tête de l’eau, pour la 1e fois de la partie. Mais Yorbe Vertessen a frappé au-dessus et Loïs Openda, admirablement mis sur orbite par De Ketelaere, s’est heurté à un infranchissable Bart Verbruggen.

Un gardien qui s’est encore illustré après la pause. The Next Big Oranje Thing c’est bien lui et il avait à cœur de le prouver… pour sa 1e apparition avec les Espoirs. Et s’il a d’abord eu un peu de chance et que la transversale a volé à son secours au retour des vestiaires, il est ensuite, vite devenu le héros du match.

A la 76e minute, surtout, quand il a sorti un arrêt d’extraterrestre face à Michel-Ange Balikwisha pour définitivement entériner ce match nul… frustrant pour tout le monde.

Bref, ce match méritait des buts, ce match nous aura tenus en haleine mais ce match accouche finalement du… 0-0 le plus spectaculaire de l’année.

Les Belges peuvent-ils ressortir frustrés de cette rencontre ? Oui et non. En 2e mi-temps, ils auraient pu (dû ?) tuer cette rencontre, certes. Mais avant la pause, ils auraient tout aussi bien pu rentrer aux vestiaires avec deux buts contre eux dans la besace. Drôle de scénario, finalement.