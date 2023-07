Direct vidéo - Euro U19 féminin : peu inspirée devant, la Belgique est menée face aux Pays-Bas (0-2)

La Belgique rencontre les Pays-Bas dans le cadre de la première journée de l'Euro U19 féminin, un tournoi qui réunit huit équipes européennes et qui enverra les meilleures formations à la Coupe du Monde U20 programmée en 2024 en Colombie.

La RTBF et Auvio vous proposent de vivre ce match en direct vidéo dès 20h20 (coup d'envoi à 20h30).

L'Euro U19 féminin mettra aux prises 8 équipes réparties dans deux groupes lors de la phase de poules : la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche figurent dans le Groupe A, la France, l'Espagne (tenante du titre), l'Islande et la République tchèque se retrouvent dans le Groupe B.

Les deux premiers de chaque groupe se hisseront au stade des demi-finales (jeudi 27/07), alors que la finale est programmée au dimanche 30/07.

Les rencontres se dérouleront dans quatre enceintes différentes : le stade Edmont Leburton (Tubize), le stade du centre d'entraînement des Diables Rouges et des équipes nationales belges (Tubize), le stade du Tivoli (La Louvière), et le stade Den Dreef (Louvain), qui accueillera notamment ce Belgique - Pays-Bas et la finale du tournoi.