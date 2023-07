Direct vidéo - Euro U19 féminin : les jeunes Belges doivent absolument l’emporter face à l’Autriche (0-0)

L’heure de la dernière chance a sonné pour les U19 féminines belges. Après avoir perdu leurs deux premières rencontres assez nettement, les jeunes Flames doivent absolument battre l’Autriche pour conserver un petit espoir dans cet euro organisé à domicile, en Belgique. La rencontre est à suivre en direct vidéo dès 17h20.

Lors de leurs deux premières rencontres, les filles de Xavier Donnay se sont inclinées 3-0 face aux Néerlandaises et 2-0 contre les Allemandes. Elles n’ont donc pas encore inscrit le moindre but. Il faudra remédier à cela dès ce lundi contre les Autrichiennes, actuellement deuxièmes du groupe avec trois points. C’est aussi le total des Néerlandaises, alors que les Allemandes possèdent six unités. Pour espérer poursuivre dans la compétition, il faudra donc que la Belgique gagne et que les Pays-Bas perdent, mais aussi que la différence de buts soit en faveur des Flames.

L’Euro U19 réunit huit équipes européennes et enverra les meilleures formations à la Coupe du Monde U20, en 2024.