Direct vidéo - Euro U17 : 0-0, victoire impérative de la Belgique face à la Turquie

La Belgique affronte la Turquie ce lundi à l’occasion de son 3e et dernier match de groupe de l’Euro de football U17 qui se déroule en Israël. Cette rencontre est à suivre en direct vidéo dès 16 heures 20.

Après un partage face à la Serbie (1-1) en ouverture, les jeunes belges se sont inclinés 2-0 contre une Espagne ultra-réaliste ce vendredi. Avec un point sur six, la Belgique n’est que troisième du groupe C mais a toujours la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale. Pour ce faire, les U17 belges, qui n’ont plus leur sort entre les mains, doivent impérativement s’imposer contre la Turquie (4e avec 0 point) tout en espérant que l’Espagne (pas encore assurée de la première place du groupe) s’impose elle aussi contre la Serbie et que la différence de buts soit favorable.