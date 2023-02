Direct vidéo – Euro sur piste de Grenchen : le bronze pour Kopecky dans l’omnium, une 4e place pour Dens en scratch

La troisième journée de compétition des championnats d'Europe de cyclisme sur piste ce vendredi à Grenchen a bien failli être une journée noir-jaune-rouge. Lotte Kopecky a pris la troisième place sur l'omnium alors que Tuur Dens a terminé quatrième en scratch.

Lotte Kopecky, titrée en élimination, est au départ de l’omnium pour tenter de décrocher une nouvelle médaille et de glaner des précieux points dans la course à la qualification pour les JO.

Après sa quatrième place dans la course au tempo qui lui a permis de remonter à la 7e place du classement général, Lotte Kopecky retrouvait la course à élimination. Une de ses spécialités puisqu’elle vient d’être sacrée championne d’Europe de la discipline.

Bien placée aux avants postes, la Belge fait une première partie de course sérieuse tout en conservant des forces pour la suite.

Dans un format qui peut s’avérer piégeux, Kopecky réalise une belle course et se relève alors qu’elles ne sont plus que trois, prenant de bons points pour le classement de l’omnium.

La Britannique Katie Archibald règle ensuite la Polonaise Daria Pikulik pour s’adjuger la victoire dans cette course à élimination.

Grâce à ce résultat, la Belge remonte à la cinquième position avec 90 points d’un classement toujours emmené par Archibald qui totalise 120 points.

Pour rêver d’une médaille, Kopecky doit réaliser une grande course aux points et espérer un faux pas de ses adversaires. Si elle est plutôt timide en début de course, la Belge flaire le bon coup lorsque Archibald et la Danoise Amalie Dideriksen tentent leur chance. Le trio travaille bien ensemble et prend un tour au peloton, ramenant 20 points à chacune des coureuses.

Kopecky est de retour dans la lutte pour le podium et passe même provisoirement troisième alors qu’il reste trois sprints. Kopecky ne manque pas l’occasion et prend même la deuxième place provisoire à la Polonaise Pikulik en remportant l’avant-dernier sprint.

Le sprint final est remporté par Pikulik devant Kopecky, ce qui place les deux coureuses à égalité de points (124) mais grâce à sa victoire, c’est la Polonaise qui prend la deuxième place du général.

Katie Archibald, intouchable, remporte l’omnium devant Daria Pikulik, notre compatriote Lotte Kopecky termine troisième et remporte la médaille de bronze.

Tuur Dens défendait, lui, les chances noir-jaune-rouge en scratch. Le citoyen de Rotselaer est un spécialiste de cette épreuve. Double médaillé européen en espoirs (2020 et 2021), il avait terminé 2e des Mondiaux en 2021. Il n’a pas pu répéter l’exploit puisqu’il échoue à la quatrième position de ces championnats d’Europe, battu d’un rien au sprint par le Française Donavan Grondin. Le Britannique Oliver Wood remporte le scratch devant le Néerlandais Roy Eefting et donc Grondin.