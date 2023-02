Direct vidéo - Euro sur piste de Grenchen : la dernière journée avec les Belges engagés dans l'Américaine

Cinquième et dernière journée de courses ce dimanche à Grenchen dans le cadre des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Une journée qui offre, une fois de plus, des chances de médaille à la Belgique.

Les courses à l'Amércaine masculine et féminine verront les duo belges viser la médaille d'or. Chez les dames, les championnes du monde Lotte Kopecky et Shari Bossuyt voudront confirmer au niveau continental. Chez les messieurs, Robbe Ghys et Fabio Van den Bossche voudront faire mieux que les médailles de bronze obtenu au niveau européen et mondial en 2021 et 2022.

Nicky Degrendele s'attaquera quant à elle au Kerin, une spécialité dont elle a été championne du monde en 2018.

Ces épreuves sont à suivre en direct vidéo (sans commentaire) à partir de 18h sur Auvio.