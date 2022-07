Direct vidéo - Euro Féminin 2022 : France – Pays-Bas, les Bleues dominent mais ne marquent pas (0-0)

La France, troisième nation au classement FIFA, affronte les Pays-Bas, quatrième nation de ce même classement. Ce choc est sans aucun doute le quart de finale le plus équilibré sur papier ! Nous vous proposons de le suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio dès 21h ce samedi.

Nos voisines françaises rencontrent nos voisines néerlandaises. Les deux pays ont un bilan similaire en phase de groupe, sept points (deux victoires, un partage). Mais l’impression laissée n’est pas tout à fait la même. Les Bleues ont impressionné et n’ont pas vraiment eu besoin de forcer lors de leur dernière rencontre face à l’Islande, leur première place du groupe étant assurée peu importe le résultat. Pour les Oranjes, la phase de groupe s’est avérée plus poussive, avec un effectif perturbé par des blessures et le Covid.

Les Néerlandaises n’ont plus battu la France depuis 2015. Leur dernier affrontement, en février dernier, avait tourné en faveur des Bleues, vainqueures 3-1.