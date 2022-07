Direct vidéo - Euro féminin 2022 : Belgique - Islande, 1-1, Vanhaevermaet égalise sur penalty

C’est le Jour-J. Les Red Flames entament leur Euro face à un fameux morceau, l’Islande. Les Belges se frotteront aux Islandaises dans le petit stade de la Manchester City Academy (4.700 places) sur le coup de 17h30. Dans ce groupe très relevé (avec l’Italie et la France, grande favorite), chaque faux pas peut-être fatal mais les Flames ne manquent pas de confiance.

Les Belges sortent d’une préparation convaincante malgré un bilan de deux défaites (face à l’Angleterre et l’Autriche) et de deux larges victoires (contre l’Irlande du Nord et le Luxembourg). Au total des 4 rencontres, 10 buts marqués pour 6 encaissés. Pour ce premier grand rendez-vous, le sélectionneur Ives Serneels pourra compter ses 23 joueuses et ses deux réservistes. Tessa Wullaert, meilleure buteuse en sélection (67 buts en 109 caps), sera chargée d’animer offensivement les Flames avec toute son expérience et son sens du but. Dans la peau de l’outsider du groupe D, tout reste possible pour les Red Flames.