Direct vidéo - Euro de Drenthe : Lotte Kopecky en route vers un triplé historique ?

Lotte Kopecky sera, encore une fois, la grande favorite de la course en ligne de l'Euro de cyclisme de Drenthe, qui sera disputée sur la distance de 131.3 kilomètres entre Meppel et le Col du VAM, aux Pays-Bas. Une épreuve à vivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio dès 13h45.

Sacrée Championne de Belgique et Championne du Monde en 2023, la plus grande cycliste belge de tous les temps vise un triplé historique sur les Championnats d'Europe.

Lotte Kopecky, 27 ans, est dans la forme de sa vie. Elle en est déjà à 14 victoires cette saison (dont le Tour des Flandres) et a également terminé à la deuxième place du Tour de France Femmes, qu'elle a bouclé avec une victoire d'étape et le maillot vert après avoir porté le maillot jaune pendant plusieurs jours.

Même si elle n'aura jamais l'occasion de porte le maillot de Championne d'Europe en course (le maillot de Championne du Monde est prioritaire, et l'édition 2024 de l'Euro se déroulera avant celle des Mondiaux), la Belge rêve de terminer sa saison en fanfare.

Lotte Kopecky sera, comme lors des Mondiaux, opposée à une très forte délégation néerlandaise, qui voudra briller à domicile. Ses coéquipières durant tout le restant de la saison chez SD Worx, Demi Vollering et Lorena Wiebes, tenteront de déjouer ses plans... L'Allemande Liane Lippert, l'Italienne Elisa Balsamo ou encore la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig font de leur côté partie des outsiders.