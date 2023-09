Direct vidéo - Euro de basket 3x3 : la Serbie chahutée, quelle entrée en lice pour la France, outsider à une médaille ?

Au lendemain de la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de l'Euro de Basket 3x3, c'est au tour des groupes A et C d'entrer en lice ce mercredi. Parmi les équipes à absolument garder à l'œil, on pointera la Serbie, quadruple tenante du titre.

Les Serbes, premiers au classement européen et emmenés par le meilleur joueur du monde, Strahinja Stojacic, font évidemment figure d'épouvantail et d'équipe à abattre. Pour tenter de les faire tomber de leur piédestal, l'Autriche, 8e nation européenne, et Israël, pays hôte classé à la 11e place au ranking.

Dans l'autre groupe, attention aux Pays-Bas. Nation confirmée du continent européen, l'équipe batave avait arraché une très belle médaille de bronze en 2022 grâce à une dernière victoire en petite finale contre la Lituanie (21-10). Versés dans le même groupe que la France et la Croatie, novice à ce niveau-là, les Oranje ont une belle carte à jouer.

Notons que deux des trois équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La phase finale de la compétition aura, elle, lieu ce jeudi.