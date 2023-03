Des Belges, et des finales. Voilà encore le beau programme de ce samedi, troisième jour de l'Euro d'athlétisme en salle d'Istanbul.

En saut à la perche, Ben Broeders participera aux qualifications alors que Armand Duplantis, tout nouveau détenteur d'un record du monde à 6m22 a fait l'impasse et le concours s'annonce donc ouvert.

Il ne sera évidemment pas le seul Belge présent dans l'Ataköy Arena ce samedi. On pourra suivre Robin Hendrix et John Heymans dans les séries du 3000m. Dans les séries du 60m haies, on retrouve Anne Zagré chez les dames et Michael Obasuyi chez les hommes.

Il y a deux ans, les Belges étaient revenus de l'Euro indoor de Torun avec cinq médailles: l'or pour Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1.500m), l'argent pour Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3.000m), et le bronze pour Thomas Carmoy (hauteur).

Les deux sessions du jour sont à suivre en direct vidéo sur la RTBF.