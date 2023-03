Euro d’athlétisme en salle : Thiam en route vers l'or, Carmoy à la hauteur (direct vidéo 17h)

Euro d’athlétisme d’Istanbul, jour 2. Les choses (très sérieuses) commencent ce vendredi à Istanbul. Sept finales sont au programme et de nombreux Belges entrent en action. Le pentathlon est notamment programmé avec les entrées en lice de Nafi Thiam et Noor Vidts. La première est championne d’Europe indoor, la seconde est championne du monde indoor, de quoi nourrir de bons espoirs pour cette journée à venir.

Alexander Doom et Julien Watrin s’aligneront sur les séries du 400m, tout comme Camille Laus et Helena Ponette. Delphine Nkansa et Rani Rosius défieront le temps sur 60m et Thomas Carmoy tentera de se qualifier pour la finale du saut en hauteur.

Il y a deux ans, les Belges étaient revenus de l’Euro indoor de Torun avec cinq médailles : l’or pour Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1.500m), l’argent pour Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3.000m), et le bronze pour Thomas Carmoy (hauteur).

Nous vous proposons de suivre l’événement en direct vidéo.