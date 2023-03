Direct vidéo - Euro d'athlétisme en salle: Crestan qualifié sur le 800m, grosse déception pour De Smet

1. Eliott Crestan se qualifie facilement sur le 800m

Aligné dans la 3e série des qualifications sur le 800m, Eliott Crestan n'a pas tremblé, s'assurant même une belle 1e place. Parti plutôt prudemment, le Namurois a profité de l'avant-dernier tour de piste pour hausser le rythme. Malgré le retour du Suédois Andreas Kramer dans la dernière ligne, il n'a plus été dépassé et boucle donc son 800m en 1:47:76. Il file donc en demi-finale.

"C'était l'objectif de passer à la place parce qu'il y a peu de repêchés au temps. Les sélections sont différentes que d'habitude. Normalement, c'est 16 places en demi-finales, ici c'est 12. Donc content. Je pensais que le Suédois allait partir à fond, il le fait souvent. Je me suis mis devant, j'ai freiné la course, je me suis fait dépasser, donc j'ai dû faire un petit effort mais c'est passé" a-t-il expliqué au micro de Martin Weynants après sa course.

2. Aurèle Vandeputte éliminé sur le 800m

Pas de miracle de son côté pour Aurèle Vandeputte. Le Brugeois de 27 ans n'a rien pu faire dans sa série, s'écroulant dans le dernier tour de son 800m pour finalement finir 5e. Un chrono en, 1'49"48, qui lui permet de battre son meilleur temps de la saison mais qui ne lui ouvrera pas les portes d'une demi-finale.

3. Tibo de Smet, meilleur temps européen de l'année, éliminé dès les séries

Dans la foulée, la déception belge du jour est venue de Tibo De Smet. Meilleur temps européen de l'année (et 2e meilleur chrono mondial de 2023), l'athlète de 23 ans n'a pas su confirmer sa forme éblouissante puisqu'il a pris, lui aussi, la porte du 800m dès les séries. 3e de sa série en 1'48"43, il reste en effet à quai, les repéchés au temps étant peu nombreux à Istanboul. Une immense déception pour lui qui nourrissait de grandes ambitions. "Je n'ai pas d'explications. S'il y avait une blessure ou une douleur ? Non. Je vais voir avec mon coach. Oui, c'était vraiment la plus mauvaise course au plus mauvais moment" expliquait-il après la course.