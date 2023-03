Direct vidéo - Euro d’athlétisme en salle : Anne Zagré ira-t-elle en finale du 60 m haies?

Place au quatrième et dernier jour de l’Euro d’athlétisme en salle d’Istanbul ce dimanche. De nombreuses finales sont évidemment au programme de la journée pour clôturer ce cru 2023. Du saut en longueur, en hauteur, du relais 4x400m, du 800 m, du 3000 m mais aussi les verdicts de l’heptathlon masculin seront à suivre aujourd’hui.

La Belgique attend évidemment avec impatience la course des Belgian Tornados, trois fois champions d’Europe dans la catégorie. Ils monteront sur la piste à 17h10, heure belge.

Il y a deux ans, les Belges étaient revenus de l’Euro indoor de Torun avec cinq médailles : l’or pour Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1500 m), l’argent pour Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3000 m), et le bronze pour Thomas Carmoy (hauteur).

Les deux sessions de la journée sont à suivre en direct vidéo sur la RTBF.