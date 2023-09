Vuelta 2023 – Kaden Groves remporte sa troisième étape dans un petit groupe, Sepp Kuss vainqueur final

Comme attendu, la dernière étape du Tour d’Espagne a terminé au sprint mais un sprint en petit comité que Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté alors que Sepp Kuss (Jumbo-Visma) est officiellement le vainqueur du classement général.

La dernière étape du Tour d’Espagne dans et autour de Madrid était au programme en début de soirée ce dimanche pour un total de 101 kilomètres. Comme d’habitude, le début était très calme et ressemblait à un véritable tour d’honneur à un rythme très modéré. À moins de cinquante kilomètres, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a tranquillement remporté le sprint intermédiaire, assurant presque mathématiquement son maillot vert. Dans la foulée, un groupe de trois coureurs est finalement sorti : Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty) et un duo BORA-Hangroshe composé de Nico Denz et Lennard Kämna.

À la surprise générale, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a contré, suivi par Groves qui refusait de collaborer et craignait pour son maillot vert et trois INEOS-Grenadiers : Filippo Ganna, Omar Fraile et Kim Heiduk. Ce groupe, sans les deux derniers cités, a su revenir sur la tête de course assez rapidement pour former un groupe de six unités avec une grosse vingtaine de secondes d’avance sur le peloton alors que Groves s’est ensuite mis à collaborer. Malgré les kilomètres, la bonne collaboration à l’avant permettait de garder l’écart entre 15 et 25 secondes, laissant tous les scénarios possibles alors que, en tête du peloton, aucune équipe n’arrivait à réellement forcer la décision. Dans le dernier kilomètre, les fuyards avaient encore une poignée de secondes d’avance. Le suspense était total.

Dans la dernière ligne droite, les échappées ont commencé à se regarder. Evenepoel est le premier à avoir tenté sa chance de loin mais n’a rien pu faire face à la puissance de Groves qui a remporté son troisième succès dans cette Vuelta devant Ganna et Denz alors qu’Evenepoel a fini huitième.

Au classement général, tout était déjà bouclé, il ne manquait plus que l’officialisation des résultats. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) remporte donc son premier Grand Tour devant ses coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Pour son premier Grand Tour, Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) finit premier Belge, en huitième position.

