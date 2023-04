Direct vidéo et commenté - Flèche Wallonne 2023 : un groupe de 8 en tête, le peloton contrôle à 3 minutes

La Flèche Wallonne 2023, 87e édition de l’épreuve Wolrd Tour, sera disputée sur la distance 194,2 kilomètres entre Herve et Huy le 19 avril 2023. Onze difficultés se présenteront sur le parcours de la course masculine dont le Mur de Huy restera le juge de paix. Avec une victoire de Tadej Pogacar ?

Tadej Pogacar (UAE Emirates) va-t-il succéder à Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) à la Flèche Wallone 2023 ? Le Slovène est en tout cas l’immense favori de ce mercredi après sa démonstration à l’Amstel Gold Race le week-end passé.

Pour tenter de contrer le Slovène, il faudra se lever tôt. Parmi les outsiders, on pointera Tom Pidcock (Ineos Grenadier) et troisième à l’Amstel et Ben Healy (EF Education Post), qui a 22 ans, a terminé deuxième de la Flèche Brabançonne puis de l’Amstel Gold Race la semaine dernière.

Il faudra de toute façon être fort et dompter le mur de Huy qu’il faudra gravir trois fois (km 119,7, km 157, km 194,2 à l’arrivée).