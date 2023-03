Direct vidéo et commenté - F1 Bahreïn : Pérez prend la deuxième place derrière Verstappen

Suivez la course en direct vidéo

105 jours que les fans de F1 attendaient ce moment ! Ce dimanche, les feux rouges s’éteindront à nouveau pour marquer le départ de cette année 2023 à Bahreïn.

Grand favori, Max Verstappen s’élancera en pole et tentera de décrocher un troisième titre consécutif en fin de saison. Mais attention à son coéquipier et dauphin Sergio Pérez voudra prouver qu’il est en mesure de titiller le Néerlandais. Sans oublier les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz qui voudront entamer l’année de la meilleure des manières. Attention également à un Fernando Alonso surmotivé au volant d’une Aston Martin intéressante et qui s’élancera cinquième.

Rendez-vous donc ce dimanche dès 15h30 sur Tipik pour vivre Warm Up avant le départ de la première course de l’année.