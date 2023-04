Direct vidéo et commenté - F1 Azerbaïdjan : Pérez mène devant Verstappen et Leclerc

Le monde de la F1 pose ses valises en Azerbaïdjan pour vivre la quatrième manche de la saison. Au terme d’un week-end au format particulier, les vingt bolides s’élanceront pour le dernier rendez-vous dans les rues de Bakou après une course sprint remportée par Sergio Pérez ce samedi.

Mais le pilote mexicain s’élancera troisième ce dimanche, derrière son coéquipier Max Verstappen et le poleman Charles Leclerc, auteur du tour le plus rapide vendredi. Le Monégasque aura cependant la tâche difficile face à des Red Bull bien plus rapides en course. Attention également aux Mercedes et à l’Aston Martin de Fernando Alonso, qui, malgré des problèmes de DRS, tentera d’obtenir un quatrième podium en autant de courses.

Rendez-vous dès 12h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ du quatrième Grand Prix de la saison dans la foulée.