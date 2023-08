Direct vidéo Espagne - Angleterre : 1-0, Mary Earps arrête un penalty !

L’apothéose, c’est maintenant ! Après près d’un mois d’une très intense bataille, les deux meilleures équipes de cette Coupe du monde féminine 2023 se retrouvent à Sydney pour une grande finale qui s’annonce passionnante. L’Espagne et l’Angleterre s’affrontent pour décrocher leur premier titre mondial. 90 minutes (et plus si affinités) pour déterminer qui succédera aux Etats-Unis, doubles tenantes du titre.

Les Three Lionesses, championnes d’Europe en titre, partent légèrement favorites face à de surprenantes Espagnoles que pas grand monde attendait. Les Anglaises ont tout simplement réalisé un parcours sans faute, avec une grosse frayeur face au Nigéria en huitièmes et une victoire poussive aux tirs au but. Les Anglaises qui après avoir dominé leur groupe ont donc éliminé le Nigéria, la Colombie et mis fin au rêve Australien à domicile en demi-finale.

Le parcours espagnol est également plutôt impressionnant avec malgré tout un gros faux pas (4-0), contre le Japon en troisième rencontre de la phase de groupes. La Roja a ensuite éliminé tour à tour la Suisse, les Pays-Bas (après prolongations) et enfin la Suède.

Le duel s’annonce spectaculaire. Il est à suivre sur Tipik et Auvio ce dimanche midi.