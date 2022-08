Direct vidéo - Equitation : suivez le Stephex Masters de Bruxelles

Ce dimanche dès 14h, on vous propose de suivre en live vidéo le Stephex Events de Brussels. Un concours de saut d’obstacles prestigieux cinq étoiles dans le monde de l’équitation, soit le plus haut niveau.

Ce dimanche, le domaine des Ecuries Stephex sera à nouveau le centre de l’attention en équitation. Car c’est le top mondial qui est réuni à Bruxelles pour les Stephex Events.

Et pour gagner il faudra donc être bon, car seront présents dans la capitale, Peder Fredricson, qui a quatre médailles olympiques à son actif et qui a remporté l’or par équipe aux Championnats du monde à Herning il y a quelques semaines, Steve Guerdat, et Scott Brash entre autres.

Les meilleurs Belges seront aussi présents avec Jérôme Guéry, Grégory Wathelet et Pieter Devos.