Elise Mertens usée par Coco Gauff, plus de Belges dans le tableau du simple

Il n'y a plus de Belges engagés en simple à Roland-Garros. Notre dernière représentante Elise Mertens a dû s'avouer vaincue en huitième de finale des Internationaux de France ce dimanche face à l'Américaine Coco Gauff (WTA 23) sur le score de 6-4, 6-0.

Si le score semble sévère, la Limbourgeoise (32e mondiale) n'a pas à rougir de sa prestation. La N°1 Belge a en effet livré un premier set de très haut niveau face à la pépite américaine. Les deux joueuses se sont rendues coup pour coup pendant près d'une heure. Une multitude de longs échanges ont régalé le public et offert des points gratifiants aux deux joueuses. Au final, c'est Gauff qui s'est montrée la plus cynique pour concrétiser ses opportunités et ramener le 1er set en 58 minutes.

Le second set sera quant à lui à sens unique et bouclé en à peine 30 minutes. Epuisée par le rythme intense tenu en début de match, Mertens quitte donc le tournoi du simple au stade des 1/8es de finale comme en 2018 (son meilleur résultat à Paris). La native de Louvain est encore engagée en double avec sa partenaire Veronika Kudermetova. Elles disputeront leur match de 1/8e de finale lundi.

Mertens ne s’était qualifiée que trois fois pour un 1/4 de finale de Grand Chelem, en 2019 et 2020 à l’US Open et en 2018 à l’Open d’Australie où elle s’était même hissée en demi-finale.