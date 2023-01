Direct vidéo - E-Prix du Mexique : Vandoorne 11e, Dennis mène le bal

Quasiment cinq mois jour pour jour après être devenu Champion du Monde de Formule E à Séoul, Stoffel Vandoorne, qui défend désormais les couleurs de l'équipe DS Penske, est de retour en piste avec l'objectif de réaliser le doublé.

Et cela passe par un bon résultat dès l'E-Prix du Mexique, la manche inaugurale de la saison 9 du Championnat du Monde de Formule E. Nous vous proposons de vivre la course (20h45) en direct sur Auvio.

Présent dans le Groupe B de la phase de qualification, Stoffel Vandoorne n'a pas réussi à se hisser au stade des quarts de finale et a signé le septième chrono. Il s'élancera depuis la 14e place sur la grille de départ tout à l'heure.

La pole position est revenue au Brésilien Lucas di Grassi (Mahindra Racing), 38 ans. L'homme aux 100 E-Prix en Formule E (il est le seul à n'en avoir manqué aucun) ne s'était plus élancé depuis la pole depuis l'E-Prix de Montréal, en... 2017 !

Les essais d'avant-saison du Championnat du Monde de Formule E, qui ont eu lieu en décembre sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, ont permis à Stoffel Vandoorne de se familiariser avec son nouvel environnement chez DS Penske et avec la Gen3, la monoplace de Formule E de toute dernière génération, bien plus puissante, légère et rapide que la Gen1 (saisons 1-4) et la Gen2 (saisons 5-9).

Sur un circuit qui lui a rarement souri (jamais dans les points, et son moins bon résultat en 2022 avec une onzième place), le pilote belge tentera de conjurer le sort et de prouver à tous qu'il est un très sérieux candidat à sa propre succession...